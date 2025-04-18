Нашла новое увлечение: Джорджина Родригес в мини-шортах станцевала сальсу

Джорджина Родригес / © Associated Press

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31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес, несмотря на воспитание пятерых детей, успевает заниматься и собой. Она уделяет много времени занятиям спортом — тренировкам в спортзале и теннису, а также своему новому увлечению — танцам.

В своем Instagram звезда почти каждый день показывает, как занимается танцами с преподавателем. Так, на новом видео Джорджина в белом топе, черных мини-шортах и в блестящих туфлях станцевала сальсу. В комментариях под публикацией поклонники забросали ее комплиментами.

Отметим, Джорджина Родригес — мать пятерых детей, отец которых — португальский футболист Криштиану Роналду. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — она является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына– 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб «Аль-Наср».

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Ранее, напомним, Джорджина Родригес показала, как отдыхает на горнолыжном курорте.