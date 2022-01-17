Наслаждается отдыхом: Даша Астафьева в леопардовом бикини продемонстрировала стройную фигуру

Певица полюбила "хищный" принт в пляжной одежде.

Даша Астафьева поделилась в Instagram новыми снимками с отдыха в теплых краях.

Артистка вновь принимала солнечные ванны в любимом леопардовом бикини. Красотка позировала стоя. Она продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

Даша собрала волосы в пучок и была без макияжа на лице.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадрэ! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали, как лучше встать. Два из ста. Кста. Я все дни тут в леопардовом, это какой диагноз?" - написала под фото певица.

В прошлый раз Астафьева хвасталась сексуальными формами в купальнике цвета хаки.

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