Наслаждается отдыхом: Даша Астафьева в леопардовом бикини продемонстрировала стройную фигуру

Певица полюбила "хищный" принт в пляжной одежде.
Даша Астафьева поделилась в Instagram новыми снимками с отдыха в теплых краях.
Артистка вновь принимала солнечные ванны в любимом леопардовом бикини. Красотка позировала стоя. Она продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру.
Даша собрала волосы в пучок и была без макияжа на лице.
"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадрэ! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали, как лучше встать. Два из ста. Кста. Я все дни тут в леопардовом, это какой диагноз?" - написала под фото певица.
В прошлый раз Астафьева хвасталась сексуальными формами в купальнике цвета хаки.
Читайте также: