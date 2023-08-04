Наслаждается отдыхом: финалистка "Холостяка-11" в белом купальнике похвасталась стройной фигурой

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко – опубликовала в Instagram фотографии с отдыха.

На них красавица предстала в белом купальнике из ткани жатка. Юлия похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Она распустила волосы и надела на шею жемчужное ожерелье с кулоном.

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Напомним, а победительница "Холостяка-11" Анна Богдан в черном платье с флористическим принтом снялась в новой фотосессии.

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