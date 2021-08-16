Наслаждается отдыхом: Надя Дорофеева в бикини продемонстрировала стройную фигуру

Артистка выгуливает свои купальники в Турции.
Надя Дорофеева вместе с супругом Владимиром Дантесом наслаждается отдыхом в Турции.
Оттуда певица в Instagram порадовала поклонников снимками в купальниках, которых взяла с собой несколько штук.
Надя продемонстрировала стройную фигуру в светло-голубом бикини. Свой пляжный лук она дополнила черной бейсболкой и кроксами. Позировала звезда на фоне моря и гор.
Еще артистка сделала селфи в бежевом купальнике, поверх которого она надела рубашку в полоску. Дорофеева похвасталась плоским животом.
Ранее она показалась в купальнике, который состоял из топа и плавок с высокой талией.
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