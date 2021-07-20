Наслаждается отдыхом: участница "Холостяка-11" в стильных купальниках продемонстрировала фигуру

Екатерина Жук пополнила свой фотоблог красивыми снимками в купальниках.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Жук порадовала своих фолловеров новыми пикантными снимками в стильных купальниках, которые она взяла с собой на отдых.
Катя продемонстрировала стройную фигуру в салатовом слитном купальнике с асимметричным вырезом в зоне декольте.
Затем она похвасталась сексуальными изгибами тела в коричневом бикини.
Сверху него Жук надела тунику с рюшами и устроила небольшой фотосет на красочном фоне.
Примерила красотка также красный купальник, который сочетала с соломенной шляпой и черными очками.
А другая участница проекта - Анна Гузеева — покаталась на яхте в голубом сплошном купальнике с откровенным асимметричным вырезом в зоне декольте, через который она блеснула пышным бюстом.
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