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Наслаждается отдыхом: участница "Холостяка-11" в стильных купальниках продемонстрировала фигуру

Наслаждается отдыхом: участница "Холостяка-11" в стильных купальниках продемонстрировала фигуру

Наслаждается отдыхом: участница "Холостяка-11" в стильных купальниках продемонстрировала фигуру

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Екатерина Жук пополнила свой фотоблог красивыми снимками в купальниках.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Жук порадовала своих фолловеров новыми пикантными снимками в стильных купальниках, которые она взяла с собой на отдых.

Катя продемонстрировала стройную фигуру в салатовом слитном купальнике с асимметричным вырезом в зоне декольте.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk / ©
Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Затем она похвасталась сексуальными изгибами тела в коричневом бикини.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk / ©
Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Сверху него Жук надела тунику с рюшами и устроила небольшой фотосет на красочном фоне.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk / ©
Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk
Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk / ©
Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk
Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk / ©
Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Примерила красотка также красный купальник, который сочетала с соломенной шляпой и черными очками.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk / ©
Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

А другая участница проекта - Анна Гузеева — покаталась на яхте в голубом сплошном купальнике с откровенным асимметричным вырезом в зоне декольте, через который она блеснула пышным бюстом.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

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