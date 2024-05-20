Наслаждается отдыхом: звезда реалити в миниатюрном бикини похвасталась стройной фигурой

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram новое фото из своего отпуска, который она проводит на острове.

Блондинка сфотографировалась на гидроцикле. На Эмме было миниатюрное черное бикини, едва прикрывавшее ее пикантные места. Красавица продемонстрировала свою стройную фигуру и сексуальную грудь.

Эмма Эрнан/Instagram

Пляжный лук Эрнан дополнила высоким хвостом, солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Напомним, ранее Эмма Эрнан показала фигуру в кремовом бикини на фоне яхты.

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