Наслаждается отпуском: Сара Сампайо в бикини нежится на пляже с любимым

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret зимние каникулы проводит на Гавайях. Там Сара делает красочные снимки на пляже, показывает, как катается на доске для серфинга, и, похоже, нежится в объятиях нового бойфренда.

(листайте фото вправо)

Ранее модель встречалась с Оливером Рипли, но на новых отпускных кадрах Сара была запечатлена в объятиях другого мужчины. Кто это – просто друг или возлюбленный, модель не рассказала.

Также модель примерила несколько купальников, особенно эффектно выглядела в красном бикини, в котором позировала на пляже. Рядом также был этот же мужчина, он положил свою руку Саре на плечо, а она поцеловала ее.

(листайте фото вправо)

Читайте также: