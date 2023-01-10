Наслаждается отпуском: Сара Сампайо в бикини нежится на пляже с любимым

Португальская модель Сара Сампайо поделилась с подписчиками несколькими пляжными снимками и блеснула фигурой в бикини.
Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret зимние каникулы проводит на Гавайях. Там Сара делает красочные снимки на пляже, показывает, как катается на доске для серфинга, и, похоже, нежится в объятиях нового бойфренда.
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Ранее модель встречалась с Оливером Рипли, но на новых отпускных кадрах Сара была запечатлена в объятиях другого мужчины. Кто это – просто друг или возлюбленный, модель не рассказала.
Также модель примерила несколько купальников, особенно эффектно выглядела в красном бикини, в котором позировала на пляже. Рядом также был этот же мужчина, он положил свою руку Саре на плечо, а она поцеловала ее.
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