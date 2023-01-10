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Наслаждается отпуском: Сара Сампайо в бикини нежится на пляже с любимым

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
912
Время на прочтение
1 мин
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Наслаждается отпуском: Сара Сампайо в бикини нежится на пляже с любимым

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сары Сампайо

Португальская модель Сара Сампайо поделилась с подписчиками несколькими пляжными снимками и блеснула фигурой в бикини.

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret зимние каникулы проводит на Гавайях. Там Сара делает красочные снимки на пляже, показывает, как катается на доске для серфинга, и, похоже, нежится в объятиях нового бойфренда.

(листайте фото вправо)

Ранее модель встречалась с Оливером Рипли, но на новых отпускных кадрах Сара была запечатлена в объятиях другого мужчины. Кто это – просто друг или возлюбленный, модель не рассказала.

Также модель примерила несколько купальников, особенно эффектно выглядела в красном бикини, в котором позировала на пляже. Рядом также был этот же мужчина, он положил свою руку Саре на плечо, а она поцеловала ее.

(листайте фото вправо)

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Дата публикации
Просмотры
912
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