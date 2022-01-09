Наслаждается отпуском: Сара Сампайо в нежном бикини сверкнула плоским животом

Португальская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret показала, как проходит ее отдых в теплых краях.

Сара Сампайо, как и многие другие модели, встретила Новый год на отдыхе, где до сих пор и находится.

Красотка наслаждается отпуском в жаркой стране (локацию она не обозначила), где с удовольствием щеголяет в купальнике и делает красивые снимки.

Так Сара опубликовала новую порцию интересных фото. Позировала манекенщица на пляже в нежно-голубом бикини, которое идеально сидит на ее стройной фигуре.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

Сампайо похвасталась подтянутой фигурой и плоским животом.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

Волосы она собрала в небрежный пучок и была без мейкапа на лице.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

"Помимо всего, я все еще верю в это", - написала модель и добавила значок морской волны.

А на красных дорожках Сара появляется в роскошных нарядах и с красивым макияжем.

Сара Сампайо / Getty Images

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