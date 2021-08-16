Наслаждалась отдыхом: беременная Марта Хант показала пляжные снимки

Экс-"ангел" Victoria's Secret Марта Хант наслаждается беременностью и делится с подписчиками новыми снимками.
32-летняя американка на выходных побывала на пляже и опубликовала несколько фотографий, которые там сделала. Запечатлена Хант была на закате солнца, стоя на песке на фоне воды. На ней была черная макси-юбка с разрезом и цветная блузка с широкими рукавами, которую модель завязала в узел на талии.
Марта распустила белокурые волосы и сделала несколько однотипных фотографий. А также просто опубликовала кадр красивого солнечного заката.
Ранее Хант показывала разные летние луки, в которых позировала перед зеркалом и делала селфи. А также постила фото в бикини и шляпе, где на руках держала собаку.
Читайте также: Беременная и стильная: пять летних образов от экс-"ангела" Марты Хант