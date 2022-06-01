Наслаждаются семейной жизнью: влюбленных Бруклина Бекхэма и Николу Пельтц сфотографировали на прогулке

Пара сходила на рынок в Лос-Анджелесе, где купила фрукты и цветы.

С момента роскошной свадьбы старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов прошло чуть больше месяца. Сейчас 23-летний Бруклин и его 27-летняя жена Никола живут в США, иногда посещают светские мероприятия и попадаю под прицел папарацци во время прогулок.

На днях пару сфотографировали, когда они вышли на местный рынок, чтобы купить немного фруктов. Бруклин нес в руке пакет с покупками, а Никола красивый букет роз, который купила. Они были одеты просто, но стильно - Бруклин надел широкие синие джинсы, белую футболку, кроссовки с кепкой, а вот его супруга - длинное черное платье со шнуровкой на спине и мюли на платформе от Versace. Дополнили образ солнцезащитные очки и небольшая сумка.

Бруклин Бекхэмов и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Напомним, что во время свадьбы, отец Николы - Нельсон Пельтц - попросил гостей вместо подарков сделать пожертвования в поддержку Украины, о чем объявил в своей свадебной речи.

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