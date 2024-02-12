Насмешила образом: Кейт Бланшетт появилась на премии в странном платье и с огромным аксессуаром на голове

Звезда фильма "Барби" прибыла на свою родину в Австралию, чтобы принять участие в церемонии вручении наград Aacta Awards. Марго отметили премией в номинации "Первопроходец" за ее влияние на киноиндустрию как на местном, так и на международном уровне. Вручать статуэтку ей вышла другая австралийка – Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт и Марго Робби / Фото: Getty Images

Кейт появилась на сцене в розовом аутфите, состоящем из пышного розового макси-платья и с огромным розовым бантом на голове. Образ был, вероятно, выбран по мотивам фильма "Барби", где Марго сыграла главную роль.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

На красной дорожке церемонии Кейт Бланшетт появилась в наряде из кутюрной коллекции Armani Privé 2018 года. Лук состоял из золотого топа на одно плечо и укороченных черных брюк, также Кейт обула замшевые туфли-лодочки на каблуках. У звезды была ее фирменная укладка и легкий, как и всегда, макияж на лице.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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