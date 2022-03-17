Настоящая: оставшаяся в Киеве Даша Астафьева показала, как волонтерит

Певица выложила эмоциональный пост в своем Instagram.

"Никогда в жизни не думала, что буду собирать здесь, в своем виртуальном пространстве, где хотела украшать контентом мир, военные хроники…

Но ведь если я этого не сделаю, этого не забыть!

Эти короткие бессонные ночи, шум сирен, неуемный страх за близких и почти потерянную, но тихонько все еще неугасающую надежду бесконечных долгих дней!

Я человек, который не умеет отдыхать. И сейчас, этот мой в мирной жизни недостаток — самое большое спасение! Спасибо каждому, кто забыл, как бояться, делает то, что умеет! Кто, просыпаясь утром, твердо говорит мне в трубку "остаемся в Киеве, здесь наш дом" кто каждое мгновение успокаивает ревущую и захлебывающуюся слезами мечтами о будущем.

Спасибо вам, УКРАИНЦЫ!



Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами! Что сейчас, как никогда мы доказываем силу нации и нашу интеллигентность и единство.

Слава Украине!

Слава ВСУ!

Слава президенту @zelenskiy_official и @olenazelenska_official

Слава каждому из вас", - написала Астафьева.

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