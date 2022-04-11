"Настоящие воины сердец": Ирина Билык записала видео для волонтеров

Певица присоединилась к флешмобу "1+1".
Ирина Билык присоединилась к флешмобу #спасибоволонтерам, который к Международному дню благодарности волонтерам (20 апреля) запустил канал "1+1".
Артистка опубликовала в Instagram видео, в котором поблагодарила волонтеров.
"Хочу поблагодарить волонтеров за то, что спасают каждого, кто нуждается сейчас в помощи в Украине. Они настоящие Воины сердец!" – написала Ирина и призвала других присоединяться.
Напомним, флешмоб поддержали Наталья Могилевская, Алла Мазур, Юлия Санина, Юрий Горбунов, Валентина Хамайко, Александр Педан и другие.
К слову, чтобы присоединиться к флешмобу, нужно:
- Сделать пост или сториз в социальных сетях с благодарностью волонтерам
- Обязательно добавить хештег #благодарю волонтерам
- Отметить @1plus1_ru в публикации или сториз.
А к Международному дню благодарности волонтерам "1+1" опубликует видеоролик, в котором покажут всех участников флешмоба и самих волонтеров, которые ежедневно помогают Украине приблизить победу.
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