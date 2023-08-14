Настоящий хозяин: Павел Зибров похвастался щедрым урожаем из сада

Народный артист Украины любит ухаживать за своим садом и грядками.

Павел Зибров похвастался в Instagram щедрым урожаем в своем саду.

Певец показал фото, на котором он запечатлен рядом с кустом ежевики.

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

У народного артистка хорошо уродили клубника, черешня, малина, голубика, шелковица, груши, яблоки, сливы – и это лишь часть урожая.

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

"Моя гордость, мой сад! Небольшая часть урожая", – написал в посте Зибров.

Напомним, Павел Зибров презентовал композицию "Через кордони", в которой воспевает чувство любви на расстоянии.

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