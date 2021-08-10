Настоящий хозяин: Павел Зибров похвастался урожаем с грядки

Народный артист Украины показал, чем занимается дома.

Павел Зибров опубликовал в Instagram интересное видео из своей повседневной жизни. В свободное от концертов и съемок время артист занимается хозяйством дома. Он ухаживает за огородом, собирает урожай и ловит рыбу. А его верный пес все внимательно контролирует.

Певец похвастался собственноручно выращенными огурцами, луком, смородиной, клубникой, голубикой, малиной и другими ягодами и фруктами.

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"Перерывы между съемками и концертами выглядят так, полный релакс. Дианка ловит моменты и выдает мне на память такие видео. Делюсь с вами!"- написал под видео Павел Николаевич.

Напомним, Зибров вместе с профессиональным поваром Эктором Хименесом-Браво приготовил в прямом эфире Instagram простой, но очень вкусный завтрак — авокадо тост по-украински.

К слову, 21 августа Павел Зибров выступит с концертом в загородном ресторане KNZS. Он представит новую программу "Вуса Бренд". Артист исполнит всеми любимые: "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть", "Вуса бренда" и многие другие песни в новой танцевальной обработке.

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