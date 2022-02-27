Настя Каменских обратилась к белорусским и российским матерям: "Умоляем! Не отпускайте ваших детей, ваших сыновей, на верную смерть!"

Украинские звезды продолжают призывать прекратить войну.
Третий день по всей территории Украины происходят взрывы, стрельба, идет война.
Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram еще одно обращение, со слезами на глазах призвала белорусских и российских матерей не отпускать своих сыновей на верную смерть!
"Умоляем! Не отпускайте ваших детей, ваших сыновей, на верную смерть! Не отпускайте их воевать против людей Украины! Умоляем, давайте остановим эту войну! У нас, в Украине смертельная ситуация! Не пускайте! Спасите и ваших детей, и наших!", - сказала Настя.
Ранее Каменских публиковала еще одно видео, в котором призвала российский народ выходить на улицы и не молчать, призвала российских коллег не просто писать посты "Нет войне", но делать что-то еще, ведь одними публикациями в Instagram войну не остановить!
Читайте также:
- Люди должны уметь договариваться": Валерий Меладзе призвал остановить войну
- Памятка для родителей: как правильно объяснить ребенку о том, что сейчас идет война
- Психолог рассказал, как не поддаться панике в тревожное время
- Продукты, которые влияют на психологическое состояние
- Как преодолеть панику в условиях чрезвычайных ситуаций: советы психологи
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн