Настя Каменских обратилась к белорусским и российским матерям: "Умоляем! Не отпускайте ваших детей, ваших сыновей, на верную смерть!"

Настя Каменских обратилась к белорусским и российским матерям: "Умоляем! Не отпускайте ваших детей, ваших сыновей, на верную смерть!"

Украинские звезды продолжают призывать прекратить войну.

Третий день по всей территории Украины происходят взрывы, стрельба, идет война.

Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram еще одно обращение, со слезами на глазах призвала белорусских и российских матерей не отпускать своих сыновей на верную смерть!

"Умоляем! Не отпускайте ваших детей, ваших сыновей, на верную смерть! Не отпускайте их воевать против людей Украины! Умоляем, давайте остановим эту войну! У нас, в Украине смертельная ситуация! Не пускайте! Спасите и ваших детей, и наших!", - сказала Настя.

Ранее Каменских публиковала еще одно видео, в котором призвала российский народ выходить на улицы и не молчать, призвала российских коллег не просто писать посты "Нет войне", но делать что-то еще, ведь одними публикациями в Instagram войну не остановить!

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