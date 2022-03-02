Настя Каменских обратилась к людям со всего мира с мольбой о помощи Украине

Певица NK записала видео на английском языке, чтобы как можно больше людей по всему миру увидели его, распространили и знали правду о событиях, которые сейчас происходят в Украине.
"Я хочу обратиться к каждому человеку на планете и прошу быть услышанной. Меня зовут NK Настя Каменских, и я украинская певица.
24 февраля моя родная страна подверглась нападению со стороны российской армии по приказу ее лидера Путина.
Российская Федерация начала войну - неспровоцированную и бессмысленную войну. Российские солдаты убивают людей и совершают ужасные преступления.
Они преднамеренно убивают мирных жителей и детей.
Они обстреляли детскую больницу, убивая невинных больных детей.
Они обстреливают автобусы с безоружными невинными женщинами и детьми, которые пытаются убежать.
Они целятся в детские сады.
Скажите, пожалуйста, что это, как не геноцид нации?
Украина сейчас борется за свободу и нашу землю, наши демократические права. Я очень горжусь своей страной и нашим мужественным народом!
Мы чрезвычайно благодарны за поддержку из разных уголков мира. Но российская агрессия до сих пор не прекращается.
Люди мира, пожалуйста, поддержите Украину. Наши дети не должны быть убиты. Не должно быть бомб над демократической страной!
Правительства всех стран, пожалуйста, поддержите Украину, люди мира - пожалуйста, делайте посты об Украине.
Мы страна, которая хочет мира. Сегодня Украина – это символ демократических ценностей, свободы и стойкости!
Помогите нам, пока не поздно! Я прошу вас!" - сказала Настя.
В своем Instagram певица публикует жуткие кадры настоящей войны и ее последствий в Украине, чтобы как можно больше людей увидели правду. Чтобы как можно больше людей услышали от российских солдат, взятых в плен правду, что сыновей российских матерей, совсем молодых пацанов отправили в Украину убивать мирный народ. А также Настя показала фрагмент новостей по российскому ТВ, где людям откровенно лгут.
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