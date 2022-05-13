Настя Каменских презентовала проницательную песню-месседж к мировому сообществу о войне в Украине

NK просит людей всего мира не умалчивать о жестоких действиях российских оккупантов в Украине.

Настя Каменских представила новую песню — You crying. Этот англоязычный трек-месседж – отголосок миллионов украинцев и самой Украины по всему миру.

"Украина никогда не сдастся. Она продолжает бороться за независимость и счастье своей нации. И этот подвиг видит вся планета. Хочется, чтобы как можно больше людей знали о нашей силе и отваге в борьбе за свободу. Нам важно, чтобы война в Украине, которая является настоящим геноцидом украинского народа, не превратилась в тишину, ведь только жестокость станет чем-то "привычным" и породит молчание, станут слышны разбитые сердца миллионов мирных жителей.

Настя Каменских/Прессслужба

Но очень хочется, чтобы ее сила стала сильнее агрессии, которая уничтожает Украину. Мы ведь не сдаемся и просим не сдаваться международное сообщество. Добро всегда побеждает. А добрых сердец гораздо больше того количества агрессоров, которые делают зло на наших землях. За нами победа", – сказала певица.

Кстати, NK с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживает украинский народ на мировой арене. За это время она дала много интервью топовым международным медиа, выступила с важными речами и благотворительными концертами, чтобы люди со всей планеты знали, за что и против кого борется Украина.

Напомним, Мика Ньютон презентовала украиноязычную композицию "Вільні", которую посвятила украинцам. Именно эту песню она спела на церемонии награждения "Грэмми" под аккомпанирование на фотепиано Джона Ледженда. Впервые в истории "Грэмми" на сцене звучала украинская песня.

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