Настя Каменских призвала россиян, поддерживающих войну, ответить на четыре вопроса

Певица обратилась к россиянам.
Настя Каменских опубликовала новый пост в Instagram, в котором обратилась к россиянам и призвала не верить пропаганде, которую показывают в их стране.
"Люди, поддерживающие политику РФ, почитайте, обдумайте, посмотрите любые источники, кроме вашего ТВ. Вы поймете ответ на эти вопросы. Да вам сложно осознать после стольких лет пропаганды и лжи, но это тот момент, когда пора от нее вам избавляться ради вашего же будущего.
Мамы России, остановите войну, не бойтесь, вас много! Вы сможете вернуть своих детей. Вы сможете не отправить новых солдат, тут не ждут их. Наши ребята вынуждены стрелять в ответ, забирать в плен ваших. Их тут кормят, поят, и если вы остановите войну - есть шанс увидеть их, а ваши власти отправляют мобильные крематории за вашими солдатами. Просто чтобы уничтожать погибших, и вам даже не скажут, где они умерли. ОСТАНОВИТЕ! УМОЛЯЕМ.
Наши настроены решительно, они защищают детей и население Украины и с каждым днем решительность Украинских военных и волонтеров растет и растет. Не убивайте своих детей молчением. Вас много и вы сможете не допустить, чтобы еще больше ваших мужчин не отправили сюда! Чтобы санкции окончательно не разрушили вашу страну. Ваши ребята сдаются в плен, потому что видят, что в Украине ЛЮДИ, тут нет нацистов, к ним наши относятся лучше, чем ваши. Неужели этого не достаточно, чтобы вы поняли, что нужно остановить эту войну. Не делайте так, чтобы жизни граждан и детей всей вашей страны зависели от решений одного человека", - написала певица.
Также звезда призвала россиян ответить себе на четыре вопроса, которые запостила в фотокарусели в Instagram.
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