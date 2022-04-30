Настя Каменских впервые за два месяца войны появилась на публике с мужем Потапом

Артистка рассказала, где во время войны находится ее муж Потап, о деятельности которого сейчас мало что слышно.

В Instagram певица опубликовала их совместное фото, которое было сделано на церемонии Latin American Music Awards 2022 в Лас-Вегасе, где Каменских выступала в поддержку Украины.

Настя одета в тренч с патриотичными лозунгами, который для нее расписала лучшая подруга, а Потап – в желтую толстовку и голубые шорты. Пара держит над головой флаг Украины. В подписи к фото Настя рассказала, где находится муж, и чем он занимается сейчас.

"Мы с Потапом, как и большинство украинских артистов, ежедневно прилагаем все усилия, чтобы как можно больше людей по всему миру знали правду об Украине и поддерживали и помогали нам. Чтобы наше общее горе и жертвы не стали привычными для мира. Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые будут услышаны во всем мире", – подписала снимок и видео артистка. – "Мы с Лешей имели возможность на LatinAMAs в США гордо держать наш флаг и рассказать о ситуации в наших украинских городах. Спасибо, Потап, что был рядом", - написала Настя.

Многих в комментариях интересует вопрос, а как Потап смог выехать во время военного положения. Ответ очень простой, его сама же Настя публиковала в блоге еще 21 февраля. Пара выехала заранее, как говорит артистка, по работе.

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