Натали Портман засветила беременный живот во время празднования своего 45-летия

Натали Портман празднует 45-летие / © Instagram Натали Портман

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В апреле стало известно, что американская актриса Натали Портман ждет ребенка от своего нового бойфренда. Отцом ребенка является ее возлюбленный — 45-летний французский музыкант и продюсер Танги Дестабль, который более известен под сценическим псевдонимом Tepr.

9 июня актрисе исполнилось 45-лет, и в своем Instagram она показала, как провела праздничную неделю. Зато это время она успела посетить и Италию, где наслаждалась местной кухней, достопримечательностями и музеями. «Лучшая неделя в честь дня рождения — спасибо за все поздравления и Италии за то, что она такая замечательная», — написала Портман под снимками.

Натали Портман празднует 45-летие / © Instagram Натали Портман

© Instagram Натали Портман

© Instagram Натали Портман

© Instagram Натали Портман

© Instagram Натали Портман

На одном из фото Натали позировала в худи, которое подчеркнуло ее уже заметно округлившийся живот.

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Натали Портман / © Instagram Натали Портман

Отметим, о романе Натали Портман и музыкального продюсера Танги Дестабля стало известно в марте прошлого года, когда французские СМИ сообщили об их отношениях. К тому моменту актриса уже завершила бракоразводный процесс с бывшим супругом — режиссером и хореографом Бенжаменом Мильпье.

В браке с Мильпье Портман стала мамой двоих детей — 15-летнего сына Алефа и 8-летней дочери Амалии, которых бывшие супруги продолжают воспитывать вместе.

Напомним, Натали Портман неожиданно появилась на красной дорожке, чтобы поддержать подругу.

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