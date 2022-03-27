Наталия Могилевская со слезами на глазах встретилась с переселенцами и спела с маленькой девочкой на руках

Наталия Могилевская со слезами на глазах встретилась с переселенцами и спела с маленькой девочкой на руках

Певица Наталия Могилевская продолжает помогать украинцам во время войны.

Народная артистка находится со своим народом. Наташа показала, как помогает вместе с волонтерами, запостив несколько новых видео в Instagram.

Могилевская посетила одно из мест, где сейчас живут те, кто был вынужден из-за войны покидать свои города и дома. Со слезами на глазах певица зашла в огромное помещение, где люди спят друг возле друга на сооруженных спальных местах.

Наташа пообщалась с людьми, спела песни вместе с ними, подержала на руках не знакомую ей ранее девочку и вместе с ней исполнила свою песню "Місяць".

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