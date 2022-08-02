Наталья Могилевская в свой день рождения выступит с моноспектаклем в театре

У певицы сегодня день рождения.

Сегодня, 2 августа, Наталье Могилевской исполнилось 47 лет. Свой день рождения певица проведет на сцене театра. Встречать гостей она будет во время моноспектакля "Я дома".

"Для актрисы большая радость играть спектакль в свой день рождения! Каждая встреча с вами для меня подарок. В день рождения – он особенный", – сказала Наталья.

Наталья Могилевская/Пресслужба

Ходят слухи, что среди гостей будет и любимый мужчина артистки.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Могилевская познакомилась с мужчиной, с которым развивает отношения. Артистка держит любимого в секрете, хотя не скрывает, что влюблена и счастлива.

К слову, спектакль "Я дома" состоится 2 августа в 19.00 на сцене театра им. Леси Украинки.

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