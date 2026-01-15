Наталья Сумская вместе с сыном-красавчиком посетила премьеру фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций" в Киеве

Вячеслав Хостикоев и Наталья Сумская

Реклама

Наталья Сумская и ее сын — актер Вячеслав Хостикоев — посетили допремьерный показ драмы о спорте студии A24 — «Марти Суприм. Гений комбинаций», который состоялся в столичном кинотеатре Multiplex, в ТРЦ «Республика».

Вячеслав Хостикоев и Наталья Сумская

Наталья Сумская

Народная артистка пришла поддержать на мероприятии сына, который дублировал главного героя Марти Маузера (Тимоти Шаламе) в ленте.

Наталья Сумская и Вячеслав Хостикоев

На мероприятии также присутствовали Женя Галич, Анатолий Анатолич, OSTROVSKYI, финалистка реалити-шоу «Холостяк-14» Анастасия Половинкина, участник проекта «Холостячка-2» Роман Свечкоренко с женой Валерией Чернецкой и другие.

Реклама

Женя Галич

Анатолий Анатолич

Татьяна Карикова и Вероника Ясинская

OSTROVSKYI и Анастасия Половинкина

Валерия Чернецкая и Роман Свечкоренко

Ирена Винцюк

Наталья Сумская и Вячеслав Хостикоев

Марина Аристова

Игорь Донских

О фильме:

«Марти Суприм. Гений комбинаций» — это энергичная, ироничная и одновременно глубокая история об одержимости мечтой и цене, которую приходится платить за ее воплощение. События ленты разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х годов и рассказывают об амбициозном молодом мечтателе Марти Маузере, который стремится превратить настольный теннис из обыденного увлечения в дело всей своей жизни. Несмотря на иронию и недоверие окружающих он идет против системы, полагаясь на единственное оружие — бескомпромиссную веру в себя.

Фильм вдохновлен реальной историей легендарного американского игрока Марти Райсмана. В ленте его художественный образ воплотил Тимоти Шаламе — роль, написанная специально для актера, уже названа критиками одной из самых ярких в его карьере. Шаламе выполнял все трюки самостоятельно и с 2018 года интенсивно тренировался с профессиональными наставниками по настольному теннису, ведь по сюжету его персонаж является популяризатором игры в настольный теннис и дважды чемпионом США среди мужчин.

Партнершей Тимоти Шаламе стала Гвинет Пэлтроу, которая является одной из самых ярких фигур Голливуда. Среди других звезд, сыгравших в фильме — музыкант и обладатель «Грэмми» Тайлер («The Creator»), который впервые пробует себя в большом кинопроекте, легендарный режиссер и актер Абель Феррара («Король Нью-Йорка»), яркая молодая звезда Одесса А’Зион («Беглецы», «Жительница», «Призраки») и культовая комедийная актриса Фрэн Дрешер, любимица миллионов благодаря сериалу «Няня».

Реклама

«Марти Суприм. Гений комбинаций» стал самым высокобюджетным фильмом студии A24 с финансированием в 70 миллионов долларов. В ленте задействовано более 150 персонажей, а по стилю и масштабу ее сравнивают с культовыми «Волк с Уолл-стрит» и «Поймай меня, если сможешь». Режиссер киноработы Джош Саффди известен по фильмам «Хорошие времена» и «Неграненые драгоценности». В новой ленте он сочетает напряженный ритм, энергию большой игры и тонкое внимание к внутреннему миру героя. Это первый сольный проект Саффди за 15 лет.

Фильм вошел в десятку лучших лент года по версиям Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства, получил три номинации на премии «Золотой глобус» и попал в шорт-листы «Оскара» в нескольких технических категориях. Ограниченный прокат в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке стартовал 19 декабря 2025 года и установил рекорд — 875 тысяч долларов за премьерный уикенд, что стало лучшим результатом года.

New York Post называет ленту «лучшим фильмом года», Screen Rant характеризует ее как «фильм без тормозов — энергичный и бескомпромиссный», Variety описывает картину как «историю аутсайдера, которая вдохновляет».

С сегодняшнего дня, 15 января, фильм «Марти Суприм. Гений комбинаций» в украинском прокате.