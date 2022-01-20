Наталья Водянова в наряде с пайетками появилась на Парижской неделе моды

Наталья Водянова в наряде с пайетками появилась на Парижской неделе моды

Модель посетила шоу Louis Vuitton.

Сегодня, 20 января, в Le Carreau Temple в рамках Парижской недели моды состоялся показ мужской коллекции Louis Vuitton 2022/23. На нем показали последнюю коллекцию покойного креативного директора Вирджила Абло для Дома моды.

Фэшн-ивент посетила Наталья Водянова. На ней был стильный костюм с пайетками и декором на топе, черная водолазка, черные лосины и черная обувь с открытыми пальцами. Выглядела модель стройно и стильно.

Наталья Водянова / Getty Images

Волосы ее выглядели так, словно она высушила их без фена. На лице был нежный макияж с персиковыми тенями на веках и нежно-розовым блеском на губах. На плече у Водяновой висела черная сумка.

На модный показ пришла также Наоми Кэмпбелл. На ней был экстравагантный белый балахон от Louis Vuitton с бежевыми вставками, которые были похожи на спортивные олимпийки.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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