Наверное, без трусов: американская певица в откровенном кэтсьюте появилась на церемонии

Тейяна Тейлор в пикантном образе total black пришла на ивент.
Американская певица и актриса Тейяна Тейлор продемонстрировала откровенный образ на церемонии вручения наград CFDA 2024 в Нью-Йорке.
Она была одета в черный кэтсьют с высокой горловиной и рукавами, который по бокам имел полоски и обнажал ее тело. Наверное, под такой провокационный наряд Тейяна не одела белье.
На плечи она накинула длинную черную дубленку. Обута Тейлор была в черные босоножки на шпильках.
Певица сделала молочный маникюр, идеально ровную укладку длины каре, сделала макияж с пышными ресницами, надела на лицо желтые очки в черной оправе, а уши украсила золотыми серьгами-шарами.
Напомним, Тейяна Тейлор на показ кутюрной коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Thom Browne, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, пришла в стильном наряде в бело-серо-графитовых оттенках с морской тематикой вышеупомянутого бренда.
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