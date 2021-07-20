Навеселе: Кейт Мосс в небрежном виде сфотографировали после вечеринки

Британская супермодель попала в объективы папарацци, когда направлялась с вечеринки своего друга в Лондоне, в районе Мэйфер.

47-летняя супермодель в черном бельевом платье с небольшим V-образным декольте и полупрозрачной накидкой и рукавами-фонариками была запечатлена фотографами по пути из клуба Isabel's. Волосы Мосс были немного растрепаны, макияж на лице держался стойко, но было заметно, что звезда неплохо провела время на пати. Пара больших серег-капель и серебряный браслет, а также небольшая сумка с серебряной цепочкой завершали образ модели.

Кейт Мосс / Getty Images

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Напомним, она приехала поздравить 55-летнего DJ Fat Tony, который выпустил свою автобиографию. Саму Кейт Мосс также можно поздравить, недавно она начала сотрудничать с Ким Кардашьян и стала лицом ее коллекции нижнего белья SKIMS. Однако на снимках, которые были размещены в Instagram, и в реальной жизни Мосс выглядит совершенно по-разному.

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