"Найсильніша нація - тому що єдина": украинские артисты подбодрили боевой дух новой патриотической песней

В это сложное время для Украины артисты продолжают создавать песни, чтобы помогать поднимать боевой дух украинцев.

Украинские артисты – Arturro Mass и Mc Liey – презентовали песню "Україно моя", которой хотят поддержать боевой дух украинцев и наших защитников.

"Мы чувствуем гордость за свою Родину. Мы гордимся тем, что мы украинцы. Украина обязательно станет самым могущественным государством. Она — цветущая и кроткая, но такая мужественная и воинственная, потому что сегодня страдает от жестокости и зла.

Мы верим, что наша нация – самая сильная, наши люди – самые смелые, наша страна – самая прекрасная. Мы обязательно победим. Слава Украине!" – говорят артисты.

Напомним, украинские артисты объединились и выпустили общую патриотическую композицию "Непереможна Україна".

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