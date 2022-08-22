Назло бывшему мужу: Бритни Спирс в красном бельевом комплекте станцевала перед камерой

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн обвиняет певицу в том, что она чрезмерно часто обнажается перед камерой и выкладывает видео в свой Instagram, чем сильно смущает своих сыновей-подростков.

Недавно Федерлайн даже опубликовал жесткое видео, где артистка кричит на своих сыновей. Но многие поклонники снова встали на защиту Бритни. В том числе и ее нынешний муж Сэм Асгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Getty Images

Он поддерживает Бритни во всех ее начинаниях, как и в том, что певица часто постит пикантные фото и видео в соцсети, а также танцует перед камерой в нижнем белье или других откровенных образах.

Вот и сейчас Спирс запостила новый ролик, в котором двигается в такт музыке в красном бельевом комплекте и туфлях на высоких каблуках.

"Видео, которое я разместила ранее, не было настоящим под живую музыку, под которую я танцевала действительно, поэтому, если вы думаете, что это было круто, вот почему! Это оригинал!" - написала Спирс в подписи.

Напомним, Сэм Асгари ранее говорил, что дети Бритни не должны стыдиться пикантных фотографий матери, ведь поп-дива наконец обрела свободу после того, как вся ее жизнь управлялась и регулировалась ее отцом, Джейми Спирсом, после того как она была помещена под опеку еще в 2008 году.

"В конце концов они осознают, что выбор их матери безвреден и является выражением вновь обретенной свободы. Нет ничего, что могло бы смущать нас, есть много вещей, которыми можно гордиться", - написал Сэм в сториз.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Читайте также: