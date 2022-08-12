Назревает новый судебный иск: адвокат и муж Бритни Спирс публично встали на защиту певицы от Кевина Федерлайна

Бывший муж Бритни Спирс снова втягивает певицу в неприятную ситуацию. Но на защиту поп-звезды становятся сразу два человека – ее новоиспеченный муж Сэм Асгари и адвокат Мэтью Розенгарт.

Танцор Кэвин Федерлайн обнародовал жесткое видео, где артистка кричит на своих сыновей. Этим бывший муж Спирс явно хотел доказать, что их сыновья не просто так не желают общаться с матерью.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Фото: Getty Images

На защиту Бритни встал ее нынешний муж Сэм Асгари. Он поддержал Бритни публично и заявил: "Надеюсь, именно так она будет вести себя с моими будущими детьми, когда они будут капризничать".

В видео Бритни эмоционально общается со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом, когда, по словам Федерлайна, мальчикам было по 11 и 12 лет.

Бритни Спирс с сыновьями / Фото: Getty Images

Сэм Асгари публично высказался после того, как на защиту Бритни встал ее адвокат Мэтью Розенгарт. Как сообщает Mirror, он опубликовал длинное заявление о недавнем поведении Кевина, в котором назвал действия бывшего мужа Спирс "жестокими, глупыми вещами" и заявил, что отец шестерых детей создал "юридические проблемы для себя, связанные в том числе с киберпреследованиями и киберзапугиванием".

Мэтью Розенгарт описывает свою клиентку Бритни Спирс как "блестяще талантливую, чрезвычайно трудолюбивую икону поп-музыки" и добавляет, что "то же самое, к сожалению, нельзя сказать о мистере Федерлайне", после недавнего откровенного интервью отца шестерых детей и публикации в социальных сетях.

Мэтью Розенгарт - адвокат Бритни Спирс / Фото: Associated Press

"Бритни преданно поддерживала своих детей, и она очень их любит. Осознает он это или нет, но мистер Федерлайн не только нарушил частную жизнь и достоинство матери своих детей, но и подорвал права своих детей, чью частную жизнь он должен защищать", - заявил адвокат Бритни в своем заявлении.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Getty Images

Кевин Федерлайн, с которым Бритни развелась в 2007 году, уже успел удалить видео из своего аккаунта в Instagram.

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