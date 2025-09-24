ТСН в социальных сетях

Не беременна: невеста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — сверкнула прессом в спортзале

В Сети появились слухи, что девушка беременна третьим ребенком.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Недавно 31-летней модели и инфлуэнсеру Джорджине Родригес сделал предложение ее жених — 40-летний португальский футболист Криштиану Роналду – спустя 9 лет их отношений. После этого появились слухи, что девушка беременна третьим ребенком, ведь в Саудовской Аравии, за клуб которой играет спортсмен, законы запрещают мужчинам, в том числе приезжим, жить вместе с незамужними женщинами, тем более в интересном положении — с этим связали и желание пары узаконить отношения. Также во время появления Джорджины на благотворительном вечере в Нью-Йорке ее поклонники разглядели округлившийся живот девушки, которая была одета в черное обтягивающее платье.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Однако Родригес поспешила развеять это предположение и появилась в спортзале в коротком топе и обтягивающих мини-шортах, сверкнув при этом подкачанным прессом.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Напомним, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес в асимметричном платье и с любимой сумкой прогулялась по Нью-Йорку.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду (10 фото)

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

