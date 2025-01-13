Не боится легко одеваться в декабре: Кэти Холмс сходила на работу в пальто и кроссовках

46-летняя актриса попала под прицел папарацци на улицах Нью-Йорка.
Кэти Холмс в очередной раз заметили фотографы на улице в Нью-Йорке. Звезда шла на работу - в театр на Бродвее, где сейчас играет в одной из постановок вместе с актрисой Зои Дойч.
Холмс несмотря на довольно прохладную погоду, отказалась от куртки, отдав предпочтение шерстяному клетчатому пальто, которое по дизайну напоминало фланелевую рубашку. Также на актрисе в тот день были широкие джинсы, бежевый свитер и шапка.
Из аксессуаров она надела солнцезащитные очки и кроссовки. На плече у нее была сумка, а в руках, видимо, посылка, которую она забрала по дороге.
Ранее Кэти продемонстрировала лук в белых джинсах и этих же кроссовках. Также на ней были светлый свитер и черное пальто.
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