Не боится легко одеваться в декабре: Кэти Холмс сходила на работу в пальто и кроссовках

Кэти Холмс в очередной раз заметили фотографы на улице в Нью-Йорке. Звезда шла на работу - в театр на Бродвее, где сейчас играет в одной из постановок вместе с актрисой Зои Дойч.

Холмс несмотря на довольно прохладную погоду, отказалась от куртки, отдав предпочтение шерстяному клетчатому пальто, которое по дизайну напоминало фланелевую рубашку. Также на актрисе в тот день были широкие джинсы, бежевый свитер и шапка.

Из аксессуаров она надела солнцезащитные очки и кроссовки. На плече у нее была сумка, а в руках, видимо, посылка, которую она забрала по дороге.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Ранее Кэти продемонстрировала лук в белых джинсах и этих же кроссовках. Также на ней были светлый свитер и черное пальто.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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