Не чурается одалживать вещи: жена самого богатого человека Индии удивила выбором платья

Нита Амбани

5 апреля в Мумбаи состоялась церемония вручения премии Screen Awards 2026, которая стала праздником кино и моды, ведь на мероприятии появились громкие имена индустрии индийского шоу-бизнеса. Однако не звезды привлекли внимание на мероприятии, а именно бизнесвумен и филантроп Нита Амбани — жена самого богатого человека Индии Мукаша Амбани.

Женщина обожает быть яркой и роскошной, а также подчеркивать свою красоту и богатство с помощью драгоценностей. На этот раз Нита выбрала для выхода на публику серьги с огромными белыми и желтыми бриллиантами и браслет в таком же стиле. Также на ее руке можно заметить драгоценные часы от Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie (цена которых может быть около полумиллиона долларов) и кольцо с камнем, которому бы могла позавидовать жена Безоса Лорен Санчес. Также из аксессуаров Нита Амбани выбрала креативную сумку от Chanel из коллекции осень-зима 2025 в виде жемчужины и с металлической ручкой.

Но не так драгоценности вызвали обсуждение, как платье богачки, ведь оно было совсем не новым. Одета Нита Амбани была в золотое индийское сари полностью расшитое пайетками от индийского дизайнера Sabyasachi.

Сари было создано еще в 2020 году для дочери Ниты — Иши Амбани. Девушка надевала этот наряд на свадьбу и дополнила тогда бриллиантовым чокером и кольцами с бриллиантами.

Иша Амбани, 2020 год

Также Нита Амбани вышла в свет и в новом сари, ведь несколькими днями ранее продемонстрировала образ в оттенке розового золота. Она посетила мероприятие по случаю 3-й годовщины своего именного Культурного центра. Образ кроме роскошной национальной одежды отличался очень дорогими и массивными украшениями, в частности традиционным индийским колье, которое было выполнено из драгоценных камней.