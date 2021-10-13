Не для слабонервных: рэперша Lizzo в прозрачном платье продемонстрировала обвисшую грудь и пышные ягодицы

Не для слабонервных: рэперша Lizzo в прозрачном платье продемонстрировала обвисшую грудь и пышные ягодицы

33-летняя американская рэп-исполнительница в "голом" наряде продемонстрировала пышные формы.

Эпатажная Lizzo – женщина без комплексов. Она несет в массы бодипозитив и гордится этим. Артистка с удовольствием демонстрирует публике и фолловерам свои пышные формы.

Очередной ее выход произвел фурор. Lizzo посетила вечеринку в Лос-Анджелесе, организованную в честь дня рождения ее подруги - рэп-исполнительницы Cardi B.

Дресс-кодом вечера был дэнсхолл - уличный ямайский танец, который состоит из множества социальных танцев (рэп, регги, R&B) и обязательно подачи, характера.

Lizzo решила превзойти всех. Она надела фиолетовое прозрачное платье в сетку длины макси с блестками. На звезде не было бюстгальтера, поэтому она сверкала своей обнаженной обвисшей грудью. Хорошо, что соски она заклеила наклейками.

Lizzo / Getty Images

Глядя спереди, сразу и не скажешь, есть ли на ней белье, но сзади можно рассмотреть, что рэперша в стрингах.

Lizzo / Getty Images

Свой провокационный аутфит Lizzo дополнила двумя длинными хвостиками, которые заколола резинками со стразами, насыщенным макияжем с длинными ресницами и длинным маникюром с блестками. Она была босиком.

А в своем Instagram певица опубликовала смелое видео, на котором в этом же образе потрясла перед камерой пышными ягодицами.

Ранее певица в меховом наряде-мантии белого цвета с черными пятнами, продемонстрировала свои ноги.

Lizzo / Getty Images

Читайте также:

С салатовыми волосами и макияжем: пышнотелая Lizzo в бюстгальтере с камнями показала грудь

Все от него без ума: Кароль, Кардашьян, Lizzo и Рекса в платье от Jean Paul Gaultier

В леопардовом бикини и с воздушными шарами на косичках: пышнотелая Lizzo эротично позировала возле бассейна

Смелые образы рэперши Lizzo (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку