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- Шоу-бизнес
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Не хуже Бекхэма: украинская рок-звезда показал, как сажает помидоры
В последние годы все больше знаменитостей увлекаются садоводством, огородничеством и животноводством, и украинские — не исключение.
52-летний украинский рок-музыкант, лидер группы «Друга Ріка», Валерий Харчишин удивил поклонников неожиданным хобби. В своем Instagram артист показал, как пересаживает рассаду помидоров в отдельные горшки, с юмором комментируя процесс.
«Интересно, будут ли помидоры у этих помидоров?» — пошутил Харчишин в опубликованном видео.
Подписчики с восторгом отреагировали на ролик и не упустили возможности сравнить музыканта с известным любителем садоводства — Дэвид Бекхэм. В комментариях появились десятки шутливых сообщений: «У Бекхэма появился конкурент», «Наш Бекхэм», «Талантливый человек талантлив во всем», «Классное видео, дважды пересмотрела», — написали пользователи.
Судя по всему, у Бекхэма появился серьезный соперник. Хотя для полного комплекта Харчишину не хватает еще кур и собственной пасеки.
Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм устроил экскурсию по своему огороду и показал, что нового выросло.