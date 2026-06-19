Не хуже Бекхэма: украинская рок-звезда показал, как сажает помидоры

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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52-летний украинский рок-музыкант, лидер группы «Друга Ріка», Валерий Харчишин удивил поклонников неожиданным хобби. В своем Instagram артист показал, как пересаживает рассаду помидоров в отдельные горшки, с юмором комментируя процесс.

«Интересно, будут ли помидоры у этих помидоров?» — пошутил Харчишин в опубликованном видео.

Подписчики с восторгом отреагировали на ролик и не упустили возможности сравнить музыканта с известным любителем садоводства — Дэвид Бекхэм. В комментариях появились десятки шутливых сообщений: «У Бекхэма появился конкурент», «Наш Бекхэм», «Талантливый человек талантлив во всем», «Классное видео, дважды пересмотрела», — написали пользователи.

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Судя по всему, у Бекхэма появился серьезный соперник. Хотя для полного комплекта Харчишину не хватает еще кур и собственной пасеки.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм устроил экскурсию по своему огороду и показал, что нового выросло.

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