Не хуже, чем на красной дорожке: Синди Кроуфорд показала свой лук для прогулки за городом

Не хуже, чем на красной дорожке: Синди Кроуфорд показала свой лук для прогулки за городом

55-летняя супермодель опубликовала фото, на котором запечатлена в легком летнем аутфите.

Синди Кроуфорд находится где-то за городом и запостила в Instagram кадр с прогулки. Одета манекенщица в черный сарафан длины миди в мелкий принт, похож на гороховый на тонких бретельках. Образ ее дополняет шляпа и вьетнамки.

В подписи под фото Синди поблагодарила свою коллегу и супермодель 90-х Клаудию Шиффер за платье, вероятно, это она подарила его Кроуфорд.

"Проселочные дороги ☀️ Спасибо за идеальное летнее платье @claudiaschiffer!", - написала модель и добавила, что оно от бренда @realisationpar!

Снимок хоть и сделан издалека, все равно видно, что Синди находится в хорошей форме. Для этого звезда регулярно занимается спортом и, конечно же, правильно питается, о чем неоднократно рассказывала в своих интервью.

Читайте также: С сумкой By Far на плече и в простом аутфите: дочь Синди Кроуфорд подловили в Нью-Йорке

Синди Кроуфорд в реальной жизни (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку