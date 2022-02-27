"Не идите за диктатором": Оля Цибульская обратилась к белорусам

Певица опубликовала видео в своем Instagram.

Украинская певица Оля Цибульская обратилась к гражданам Беларуси, записав видеобращение и написав пост на белорусском языке:

"Белорусы! Меня зовут Оля Цыбульская. Я украинская певица. Я обожаю ваш народ. И я прошу вас! Сегодня в Беларуси референдум! От результата которого зависит будущее наших стран. Я знаю многих белорусов, и это замечательные люди, которые всегда нам помогали, а мы помогали им во время кровавой расправы над именем диктатора Лукашенко.

Я обращаюсь ко всем белорусам: вы прекрасные и сильные люди - не допустите потери независимости и оккупации вашей страны. Не верьте своему правительству и телеканалам - Украина никогда не нападала и не нападет на вашу страну".

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