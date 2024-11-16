Не имела интимных отношений: 21-летняя участница "Холостяка" сделала откровенное признание

В третьем выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-13" его самая младшая участница — 21-летняя студентка, будущая дипломат Юстина во время личного общения с главным героем проекта Александром Тереном поделилась личным. Девушка ему откровенно призналась, что не имела еще опыта в отношениях. Она считает, что это не препятствие в поисках настоящей любви, потому что серьезно относится к выбору партнера.

"Я никогда не была в отношениях из-за того, что я никогда не хотела отношений в Польше, потому что это было бы якорем для меня. Я понимала, если я там оставлю личные связи – я туда вернусь, а я никогда не хотела бы там жить. Я искала себе там место и его там не нашла, и я просто уехала" – рассказала Юстина.

Александр спросил у девушки, неужели за все время она не нашла человека, который ей бы нравился? Она ответила, что ей нравились мужчины, но начать с ними отношения не получалось.

"Я сразу хотела вступить в хорошие, стабильные, нормальные отношения, хотела семью и детей. А обычно 20-летние ребята такого не предлагают", – отметила она.

Юстина также добавила, что у нее не очень много было свиданий при жизни.

"Мне, чтобы дойти до свидания, нужно пройти десять тысяч этапов поведения, и я должен понять, есть ли у меня про что общаться с этим человеком. Обычно меня отпугивает примитивность интеллекта или его отсутствие. Когда с парнем совершенно не о чем говорить, как с им идти на второе свидание?!" – сказала Юстина.

Напомним, Александр Терен во время церемонии роз дал Юстине цветок и она продолжает бороться за его сердце.

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