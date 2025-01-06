Не как все: Кейт Уинслет в брючном костюме с цветочной вышивкой появилась на красной дорожке

Актриса в последнее время выходит в свет в нарядах со штанами.

Кейт Уинслет посетила 82-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке актриса решила выделиться и выбрала не платье, как другие звездные красавицы, а брючный костюм.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Аутфит Кейт дополнила черными туфлями-лодочками. Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди одну прядь, сделала макияж в нежных оттенках и красный маникюр.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Элегантные украшения от Martin Katz – серьги с белыми и черными камнями и кольца завершили лук Уинслет.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Напомним, в последнее время Кейт Уинслет одевает на ивенты брючные наряды. К примеру, на церемонии вручения наград Governors Awards она предстала в черном костюме от Erdem, состоявшем из прямых брюк и жакета, украшенного белыми 3D-цветами.

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