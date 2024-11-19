Не лучший ее наряд: звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк появилась в платье с прозрачными вставками

У платья было два эффектных выреза, которые привлекали внимание.

Актриса Эшли Парк, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Эмили в Париже", посетила церемонию вручения премии GLAMOUR Women Of The Year Award, которая состоялась в Берлине.

Звезда выбрала для этого мероприятия очень необычное обтягивающее платье от бренда Germanier. Платье является частью новой коллекции прет-а-порте весна-лето 2025.

Наряд был длины миди, имел высокую горловину и полностью был расшит бисером и черными пайетками. У него также было два довольно эффектных выреза на груди и юбке, но их дополняла прозрачная сетчатая ткань. Ярким акцентом на платье стала отделка из перьев окрашеных в салатовый цвет.

Эшли Парк / Фото: Getty Images

Свое гламурное платье Эшли носила в сочетании с туфлями на каблуках, несколькими украшениями и высокой прической с хвостом. Наряд был очень ярким, но в сравнении с ранними луками звезды, это был не лучший ее модный выбор. Ранее актриса блистала перед камерами в приталенном платье с американской проймой от Модного дома Elie Saab из коллекции 2024 года.

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