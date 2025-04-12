Не лучший ее выбор: Аманда Сейфрид в вязаном топе и шортах посетила званый обед

Аманда Сейфрид / © Associated Press

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39-летняя Аманда Сейфрид посетила обед NBCU Emmy Luncheon 2025, который состоялся в пятницу, 11 апреля, в отеле SLS в Лос-Анджелесе. Это ежегодное мероприятие, посвященное претендентам на премию Emmy.

Актриса появилась на нем в довольно необычном наряде, поскольку выбрала вязаный костюм состоящий из топа и коротких шорт. Оба изделия были также украшены вязаными рюшами.

© Associated Press

Этот костюм в бохо-стиле был от бренда Chloe. Бежевый цвет наряда выглядел слишком бледно на Аманде, а также сливался с декорациями мероприятия и ковром.

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Также обратим ваше внимание на обувь Chloé, которую выбрала Сейфрид, поскольку она носила босоножки на танкетке, которые были очень популярны в 2000-х годах.

Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Getty Images