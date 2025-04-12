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- Шоу-бизнес
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Не лучший ее выбор: Аманда Сейфрид в вязаном топе и шортах посетила званый обед
Актриса решила подчеркнуть ноги коротким нарядам, но в результате слилась с декорациями.
39-летняя Аманда Сейфрид посетила обед NBCU Emmy Luncheon 2025, который состоялся в пятницу, 11 апреля, в отеле SLS в Лос-Анджелесе. Это ежегодное мероприятие, посвященное претендентам на премию Emmy.
Актриса появилась на нем в довольно необычном наряде, поскольку выбрала вязаный костюм состоящий из топа и коротких шорт. Оба изделия были также украшены вязаными рюшами.
Этот костюм в бохо-стиле был от бренда Chloe. Бежевый цвет наряда выглядел слишком бледно на Аманде, а также сливался с декорациями мероприятия и ковром.
Также обратим ваше внимание на обувь Chloé, которую выбрала Сейфрид, поскольку она носила босоножки на танкетке, которые были очень популярны в 2000-х годах.