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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Не лучший ее выбор: Аманда Сейфрид в вязаном топе и шортах посетила званый обед

Актриса решила подчеркнуть ноги коротким нарядам, но в результате слилась с декорациями.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Associated Press

39-летняя Аманда Сейфрид посетила обед NBCU Emmy Luncheon 2025, который состоялся в пятницу, 11 апреля, в отеле SLS в Лос-Анджелесе. Это ежегодное мероприятие, посвященное претендентам на премию Emmy.

Актриса появилась на нем в довольно необычном наряде, поскольку выбрала вязаный костюм состоящий из топа и коротких шорт. Оба изделия были также украшены вязаными рюшами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Этот костюм в бохо-стиле был от бренда Chloe. Бежевый цвет наряда выглядел слишком бледно на Аманде, а также сливался с декорациями мероприятия и ковром.

Также обратим ваше внимание на обувь Chloé, которую выбрала Сейфрид, поскольку она носила босоножки на танкетке, которые были очень популярны в 2000-х годах.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
145
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