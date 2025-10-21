Не лучший ее выбор: Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в новом творении Джонатана Андерсона для Dior

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Американская актриса Дженнифер Лоуренс посетила Римский кинофестиваль, где вышла на красную дорожку. В Италии она презентовала фильм «Умри, моя любовь», в котором сыграла с Робертом Паттинсоном.

Актриса появилась в наряде от Модного дома Dior, созданного дизайнером Джонатаном Андерсоном, который стал новым креативным директором бренда. Коллекция весна-лето 2026 была дебютной для дизайнера на этой должности.

Лук Дженнифер включал оверсайз свитер из трикотажа бежевого цвета, который украшали атласные ворот и манжеты. Носила она его в сочетании с белой двухярусной юбкой-баллоном на которой была вышивка в виде небольшого горошка.

Сочетание было не самым лучшим, поскольку свитер постоянно сползал с плеч актрисы, а также казалось, что он совсем от другого образа. Чтобы наряд не был слишком мешковатым, она заправила один край свитера в юбку, но это не очень спасло ситуацию, посколь сзади он просто ниспадал на поясницу и совсем не украшал звезду.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Также на актрисе можно заметить туфли черного цвета из той же коллекции бренда и несколько ювелирных украшений. Волосы она собрала в высокую прическу, а на лице сделала яркий макияж.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Ранее Дженнифер также посетила презентацию этой кроллекции Dior в Париже, но продемонстрировала тогда совершенно другой наряд. Актриса надела простой, но шикарный тренч, который идеально подошел бы для многих событий.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press