Не лучший ее выбор: Эль Фэннинг в розовом платье мешковатого фасона вышла на публику
Актриса посетила мероприятие посвященное ее фильму «У Марго проблемы с деньгами» в студии SiriusXM в Нью-Йорке.
В этой картине Эль Фэннинг сыграла с Мишель Пфайффер и сейчас звезды активно занимаются промоушеном своей работы.
Пришла Фэннинг на интервью в розовом платье от бренда Alberta Ferretti из коллекции осень-зима 2026. Платье Эль было мешковатого дизайна, имело длинные рукава и складки на юбке. Воротник платья был специфическим и напоминал платок.
Эль дополнила лук обувью от Miu Miu — очень популярной парой винного оттенка, которая известна своим дизайном с ремешками и пряжками. Однако мешковатый дизайн платья был немного странным и казался странным.
Это уже вторая звезда, которая в этом месте выбрала странное платье розового оттенка. Ранее Селена Гомес пришла на мероприятие своего бренда в платье Prada из коллекции весна-лето 2026. Это был наряд свободного фасона, короткий и из блестящей ткани светло-розового цвета. Также наряд украшала белая подкладка, которая добавляла объема, а также отделка на горловине.