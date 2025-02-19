Не лучший ее выбор: Маргарет Куэлли появилась в странном пальто Chanel на кинофестивале

30-летняя Маргарет Куэлли посетила Берлинский кинофестиваль и вышла на красную дорожку. Красавица-актриса на протяжении многих лет сотрудничает с Модным домом Chanel, а также неоднократно принимала участие в их рекламных кампаниях и показах, поэтому опять выбрала этот знаменитый бренд для своего появления.

Маргарет надела белое пальто в узор из коллекции от кутюр весна-лето 2020. Украшали этот наряд большие гламурные пуговицы и на плечах, и что-то вроде gun flap, как на плащах, вот только в этом изделии такая часть наряда была богато расшита бисером и камнями.

Маргарет Куэлли / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнили также сатиновые сапоги с черным мысом - характерный и узнаваемый дизайн бренда Chanel. Также Маргарет носила гламурные серьги в виде крыльев бабочки и сделала необычную прическу, поскольку дополнила ее накладной челкой.

Маргарет Куэлли / Фото: Associated Press

Напомним, что она - дочь голливудской актрисы Энди Макдауэлл - звезды таких фильмов как "Четыре свадьбы и одни похороны" и "День сурка". Поэтому Маргарет пошла по стопам матери не случайно и ее карьера началась в раннем возрасте с сотрудничества с люксовыми брендами и, как многие nepo baby, подростковом возрасте стала дебютанткой на Bal des débutantes в Париже.

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