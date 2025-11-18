ТСН в социальных сетях

Не лучший ее выбор: Мила Кунис появилась на премьере фильма в помятом и слишком длинном платье

Актриса появилась на премьере третьей части популярного комедийного детектива.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мила Кунис

Мила Кунис / © Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника» и поэтому красную дорожку вышла Мила Кунис, которая появится в этой части детектива.

42-летняя Мила вышла в свет в шелковом платье в пол от The New Arrivals. Наряд-колонна выглядел лаконичном и выполнен в нежном жемчужном оттенке. Украшали платье стразы на лифе серебристого цвета, а также в нем на бедрах были карманы.

Мила Кунис / © Associated Press

Мила Кунис / © Associated Press

Но платье актриса подобрала немного неудачной длины — оно морщилось на подоле и не лучшим образом сидело на талии. Также ткань платья сильно помялась.

Мила Кунис / © Associated Press

Мила Кунис / © Associated Press

Подобный лаконичный стиль Кунис выбрала для промо-тура к фильму и ранее уде появлялась в черном простом платье от Dolce & Gabbana, у которого также были карманы в юбке.

Мила Кунис / © Associated Press

Мила Кунис / © Associated Press

