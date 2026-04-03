Не лучший ее выбор: Селена Гомес в странном розовом платье пришла на мероприятие своего бренда

Селена Гомес отпраздновала запуск тонального крема True To Myself Natural Matte Longwear Foundation от своего косметического бренда Rare Beauty. Вечеринка состоялась Калифорнии, а посетили ее известные инфлюенсеры, звезды и друзья актрисы.

Сама Селена выбрала для презентации розовое платье от Модного дома Prada из коллекции весна-лето 2026, однако это был не лучший ее выбор. Платье Гомес было свободного фасона, коротким и из блестящей ткани светло-розового цвета. Также наряд украшала белая подкладка, которая добавляла объема, а также отделка на горловине.

Селена дополнила платье также белыми остроносыми туфлями с бантами, ярким макияжем и украшениями с бриллиантами. Волосы звезда собрала в гладкую прическу и сделала нежный макияж.

Стайлинг, который выбрала Селена, отличался от того, который бренд представил на показе в Милане, ведь тогда это розовое платье Миучча Прада и Раф Симонс предложили носить в сочетании с черной курткой.