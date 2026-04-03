Не лучший ее выбор: Селена Гомес в странном розовом платье пришла на мероприятие своего бренда
Звезда решила подчеркнуть коротким платьем ноги.
Селена Гомес отпраздновала запуск тонального крема True To Myself Natural Matte Longwear Foundation от своего косметического бренда Rare Beauty. Вечеринка состоялась Калифорнии, а посетили ее известные инфлюенсеры, звезды и друзья актрисы.
Сама Селена выбрала для презентации розовое платье от Модного дома Prada из коллекции весна-лето 2026, однако это был не лучший ее выбор. Платье Гомес было свободного фасона, коротким и из блестящей ткани светло-розового цвета. Также наряд украшала белая подкладка, которая добавляла объема, а также отделка на горловине.
Селена дополнила платье также белыми остроносыми туфлями с бантами, ярким макияжем и украшениями с бриллиантами. Волосы звезда собрала в гладкую прическу и сделала нежный макияж.
Стайлинг, который выбрала Селена, отличался от того, который бренд представил на показе в Милане, ведь тогда это розовое платье Миучча Прада и Раф Симонс предложили носить в сочетании с черной курткой.