Не любит белье: Аманда Холден в голубом комбинезоне сверкнула сосками

Британская радиоведущая часто появляется на улицах Лондона без бюстгальтера.

Аманда Холден попала в объектив папарацци возле студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Знаменитость выбрала для своего выхода яркий образ с пикантным акцентом. На ней был голубой комбинезон со штанами-палаццо и американской проймой, под который она не одела бюстгальтер, поэтому сквозь ткань были заметны ее соски. На талии она завязала голубой пояс.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Аманда дополнила белыми туфлями и белой сумкой. Волосы блондинка распустили, сделали макияж с розовой помадой, надела на лицо солнцезащитные очки и завершили лук подвесками на золотых цепочках.

В прошлый раз Холден продемонстрировала образ в желтом платье с глубоким декольте, вырезом под ним и высоким разрезом. Сверху она надела удлиненный клетчатый жакет.

Читайте также: