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Не любит белье: Аманда Холден в голубом комбинезоне сверкнула сосками

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
870
Время на прочтение
1 мин
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Не любит белье: Аманда Холден в голубом комбинезоне сверкнула сосками

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Британская радиоведущая часто появляется на улицах Лондона без бюстгальтера.

Аманда Холден попала в объектив папарацци возле студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Знаменитость выбрала для своего выхода яркий образ с пикантным акцентом. На ней был голубой комбинезон со штанами-палаццо и американской проймой, под который она не одела бюстгальтер, поэтому сквозь ткань были заметны ее соски. На талии она завязала голубой пояс.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Аманда дополнила белыми туфлями и белой сумкой. Волосы блондинка распустили, сделали макияж с розовой помадой, надела на лицо солнцезащитные очки и завершили лук подвесками на золотых цепочках.

В прошлый раз Холден продемонстрировала образ в желтом платье с глубоким декольте, вырезом под ним и высоким разрезом. Сверху она надела удлиненный клетчатый жакет.

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Дата публикации
Просмотры
870
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