Не любит белье: Аманда Холден в образе total black сходила на работу

Британская радиоведущая снова не одела бюстгальтер на работу.

Аманда Холден традиционно попала под прицел папарацци в Лондоне, выйдя из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Радиоведущая появилась в стильном образе total black. На ней был топ, под которым не было бюстгальтера, поєтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски. Верх она скомбинировала с длинной юбкой. А на плечи Аманда накинула классическое пальто.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Холден дополнила черными кожаными туфлями на шпильках и черным клатчем.

Она распустила волосы, надела черные очки и завершила образ золотыми украшениями.

В прошлый раз Аманда Холден продемонстрировала яркий лук в розово-оранжевом платье с высокой горловиной, без рукавов и бюстгальтера.

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