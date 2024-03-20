Не любит белье: Аманда Холден в образе total black сходила на работу

Британская радиоведущая снова не одела бюстгальтер на работу.
Аманда Холден традиционно попала под прицел папарацци в Лондоне, выйдя из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.
Радиоведущая появилась в стильном образе total black. На ней был топ, под которым не было бюстгальтера, поєтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски. Верх она скомбинировала с длинной юбкой. А на плечи Аманда накинула классическое пальто.
Аутфит Холден дополнила черными кожаными туфлями на шпильках и черным клатчем.
Она распустила волосы, надела черные очки и завершила образ золотыми украшениями.
В прошлый раз Аманда Холден продемонстрировала яркий лук в розово-оранжевом платье с высокой горловиной, без рукавов и бюстгальтера.
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