Не любит белье: Аманда Холден в жакете на голое тело пришла на работу

Аманда Холден славится своей нелюбовью к белью, поэтому ее редко можно увидеть в этом элементе гардероба. Вот и в этот раз радиоведущая попала под прицел папарацци в Лондоне без бюстгальтера.

Аманда вышла из работы, из студии Global Radio (она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast), в монохромном луке. На ней был наряд цвета слоновой кости. Он состоял из жакета на голое тело с откровенным декольте и короткой юбки сложного кроя с пуговицами и клапанами для карманов, имитирующей продолжение жакета.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Холден дополнила высокими сапогами на каблуках в тон и бежевой сумкой. Знаменитость распустила волосы и надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Напомним, ранее Аманда Холден надела на работу красный комбинезон и джинсовую куртку.

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