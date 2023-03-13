Не любит белье: Эмили Ратажковски в прозрачном платье продемонстрировала пышную грудь и упругие ягодицы

31-летняя модель выбрала для своего выхода откровенный образ.

Эмили Ратажковски обожает эпатировать публику своими откровенными луками. Вот и нынешний ее выход не стал исключением.

На послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз модель пришла в обтягивающем серебряном прозрачном платье от Feben, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Под нарядом на ней были только бежевые трусы танга. А вот грудь хорошо просвечивала сквозь ткань. Пышный бюст слегка прикрывали шнуровки, шедшие от плеч и к бокам талии.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Ратажковски не упустила возможности продемонстрировать на камеру свои упругие ягодицы.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Волосы Эмили собрала в шишку, сделала макияж в бежево-коричневых оттенках и украсила уши бриллиантовыми серьгами. Аккуратный бежевый маникюр завершил лук знаменитости.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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